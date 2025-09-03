RAI 2 * “GOLDRAKE” – 05/10 : «RITORNO IN TV DELLA SERIE CLASSICA RESTAURATA CON EPISODI INEDITI, CELEBRAZIONE DEI CINQUANTA ANNI DALLA PRIMA MESSA IN ONDA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.02 - mercoledì 3 settembre 2025
Gli appassionati possono cerchiare la data in rosso: dal 5 ottobre, a cinquanta anni dalla prima messa in onda su Fuji Television, torna in tv Goldrake: 71 episodi della serie classica restaurata, più 3 episodi inediti mai trasmessi dalla Rai.\n
In Rai Goldrake arrivò il 4 aprile del 1978 sempre su Rai 2.\n
