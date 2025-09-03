Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 2 * “GOLDRAKE” – 05/10 : «RITORNO IN TV DELLA SERIE CLASSICA RESTAURATA CON EPISODI INEDITI, CELEBRAZIONE DEI CINQUANTA ANNI DALLA PRIMA MESSA IN ONDA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
14.02 - mercoledì 3 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Gli appassionati possono cerchiare la data in rosso: dal 5 ottobre, a cinquanta anni dalla prima messa in onda su Fuji Television, torna in tv Goldrake: 71 episodi della serie classica restaurata, più 3 episodi inediti mai trasmessi dalla Rai.\n
\n
In Rai Goldrake arrivò il 4 aprile del 1978 sempre su Rai 2.\n
\n

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.