RAI 2 * “FBI” – 3/5 (21.20): «RAZZIA DI LINGOTTI D’ORO E VENDETTA DI AGENTI CORROTTI, CON PEREGRYM – ZAKI – SISTO – DE LA GARZA / FBI INTERNATIONAL: CORRUZIONE E OMICIDIO IN UN CARCERE UNGHERESE, CON KLEINTANK – REED – REDWOOD»

Le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, responsabile della sicurezza degli Stati Uniti, in prima visione assoluta sabato 3 maggio alle 21.20 su Rai 2.

La settima stagione di “FBI” prosegue con l’episodio “Un debito”: una gang di Haiti ruba un carico di lingotti d’oro, di proprietà del fondo speculativo 2nd Point Capital, dal valore di 25 milioni di dollari.

Quando la squadra riesce a rintracciare il rifugio dei rapinatori, trova questi tutti morti e dell’oro nessuna traccia.

I responsabili della strage sono quattro agenti decorati della polizia della contea di Suffolk che, cinque anni prima, erano stati truffati dal fondo speculativo e cercano vendetta.

Con Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, sempre su Rai 2, alle 22.10 continua anche la quarta stagione di “FBI International”, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero.

Nell’episodio “Quando meno te l’aspetti”, Greg Czonka, imprigionato in un carcere ungherese, corrompe una guardia, si fa chiudere in una stanza con un giovane testimone e lo uccide.

Senza la testimonianza del ragazzo, il processo contro Czonka rischia di fallire.

Il pubblico ministero chiede a Mitchell di deporre in tribunale, ma Wes non riesce a resistere alle provocazioni dell’avvocato difensore di Czonka e la sua testimonianza si trasforma in un boomerang.

Quando le speranze di far condannare Czonka sembrano svanire, Tate individua un altro testimone che potrebbe incastrare il criminale.

Con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.

