RAI 2 * “FANTASCIENZA” – 26/09 (21.20) : «”65 – FUGA DALLA TERRA”, PILOTA MILLS PRECIPITA SU PIANETA PREISTORICO PIENO DI DINOSAURI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Fantascienza in prima visione su Rai 2: venerdì 26 settembre, alle 21.20 “65 – Fuga dalla Terra”.
Il pilota Mills vive su un lontano pianeta, e accetta una missione spaziale di due anni: gli serve il denaro per far curare la figlioletta Levine, gravemente ammalata.
A metà del viaggio di ritorno la sua astronave precipita su un pianeta selvaggio: è la Terra del Cretaceo, 65 milioni di anni fa.
E per riuscire a decollare di nuovo e tornare a casa, Mills dovrà affrontare vari pericoli: non mancano i dinosauri.
A metà strada fra “Jurassic Park” e “Il pianeta delle scimmie”, un’avvincente miscela di azione e divertimento: non mancano i colpi di scena.
*
RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)
*
RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)