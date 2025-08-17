RAI 2 * “ELSBETH” – 18/08 (21.00) : «NUOVI EPISODI CON L’AVVOCATA ANTICONFORMISTA ALLE PRESE CON CASI DI OMICIDIO, LA RESA DEI CONTI FINALE CONTRO IL GIUDICE CRAWFORD» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.01 - domenica 17 agosto 2025

Prosegue su Rai 2, lunedì 18 agosto alle 21, in prima visione assoluta, la serie poliziesca “Elsbeth”, spin-off dei legal drama “The good wife” e “The good fight”. Carrie Preston interpreta l’avvocata anticonformista Elsbeth Tascioni che mette a frutto il suo singolare punto di vista per aiutare la polizia di New York a incastrare pericolosi criminali. Nell’episodio “Meno è meglio”, dopo la morte sospetta di un uomo in una vasca idromassaggio, Elsbeth consulta la moglie del defunto, Freya, una esperta del decluttering la cui filosofia afferma “meno è meglio”, donna dalla personalità autoritaria che sembra contrastare con la tipologia della sua relazione. Nell’episodio “Non è lì dentro”, Elsbeth visita la storica e prestigiosa agenzia di pompe funebri di proprietà di Arthur Greene Jr., quando il nipote cospiratore scompare. Nel frattempo, Elsbeth continua ad adattarsi al nuovo ruolo di Kaya e lavora al caso con un nuovo poliziotto chiacchierone, l’agente Chandler. Nell’episodio “So cosa hai fatto”, avviene la resa dei conti fra Elsbeth e il giudice Crawford. Il candidato alla Corte Federale sta infatti intralciando le indagini che lo riguardano e rendendo la vita difficile a tutte le persone del distretto di polizia a cui Elsbeth vuole bene.

