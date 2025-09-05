RAI 2 * “DRIBBLING” – 06/09 (18.00) : «TORNA CON UNA NUOVA EDIZIONE RICCA DI STORIE SPORTIVE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.48 - venerdì 5 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

E’ un marchio indelebile di Rai Sport, e torna in onda, dal 6 settembre, ogni sabato dalle 18 alle 19 su Rai 2.

L’edizione 2025-26 di Dribbling sarà interamente nuova, una trasmissione a metà tra memoria e futuro, condotta da Paolo Paganini, con in studio Bruno Giordano e Agata Isabella Centasso, l’angolo social curato da Simona Cantoni e tante, tante storie da raccontare.

A cominciare dalla maglia più amata dagli italiani, quella azzurra, protagonista in questi giorni del palinsesto sportivo Rai, con le ragazze del volley nella semifinale mondiale, gli Azzurri del basket attesi dall’ottavo dell’Europeo contro la Slovenia del “mostro” Doncic e, naturalmente, quella della Nazionale di calcio, che dopo l’impegno con l’Estonia l’8 settembre affronterà Israele in uno degli scorci più delicati del percorso di qualificazione al Mondiale 2026.

