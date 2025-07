RAI 2 * “DREAMS ROAD” – 25/07 (17.10) : «TORNA IL VIAGGIO IN MOTOCICLETTA ATTRAVERSO L’EUROPA, NUOVA STAGIONE CON DESTINAZIONI DA CAPO NORD ALLA SPAGNA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.36 - venerdì 25 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dal 26 luglio su Rai 2, torna “Dreams Road”, il grande sogno che corre su due ruote, con un doppio appuntamento il sabato e la domenica alle 17.10.

Una nuova stagione che racconta ancora una volta il fascino del viaggio “on the road”. Dopo oltre vent’anni, Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni continuano a esplorare il mondo in motocicletta: i 10 episodi di questa serie porteranno gli spettatori a Capo Nord e poi in Francia, Slovenia, Croazia-Bosnia Herzegovina-Montenegro, Svizzera e Spagna.

Dalle Alpi svizzere alle pianure tedesche, attraversando l’Austria e i ponti della Danimarca: la puntata dal titolo “Verso il Grande Nord: il sogno ha inizio” andrà in onda sabato 26 luglio alle 17.10 su Rai 2.

Nella seconda puntata, in onda domenica 27 luglio alle 17.10, intitolata “La strada oltre il silenzio: verso Capo Nord”, la Svezia si allunga tra foreste, laghi e villaggi sospesi nel tempo. Si toccherà poi la Norvegia, tra fiordi imponenti e cieli infiniti, con il traguardo di Nordkapp che si avvicina.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)