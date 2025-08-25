RAI 2 * “DISCORING” (21.00) : «LA STORIA DEL PROGRAMMA MUSICALE DI GIANNI BONCOMPAGNI, UN VIAGGIO ATTRAVERSO LE EDIZIONI CHE HANNO SEGNATO UNA GENERAZIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.01 - lunedì 25 agosto 2025

Un viaggio attraverso uno dei programmi musicali storici della Rai, ideato da Gianni Boncompagni nel 1977.

Lo propone “Formidabile Discoring”, in onda in due puntate martedì 26 agosto e lunedì 8 settembre in prima serata su Rai 2.

Dal 20 febbraio 1977 al 26 maggio 1989, in 14 edizioni e oltre 400 puntate, “Discoring” ha portato nelle case degli italiani la musica e gli artisti del momento: ripercorrere tutte le varie edizioni significa, pertanto, non solo rivivere la playlist di un’intera generazione, ma anche rivedere come eravano e come sono cambiate le persone.

Il racconto è arricchito dai ricordi di personaggi strettamente legati alla storia del programma, da Barbara Boncompagni a Rosanna Vaudetti (moglie di Antonio Moretti il primo regista della trasmissione), da Renzo Arbore a Carlo Conti, a Jocelyn a Cecchetto.

Poi Anna Pettinelli, Mauro Micheloni, Awanagana e altri ancora.

“Formidabile Discoring” è un programma di Francesco Valitutti ed Emilio Levi.

