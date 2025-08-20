RAI 2 * “DELITTI IN PARADISO” – 21/08 (21.05) : «L’ISPETTORE NEVILLE PARKER ARRESTATO PER OMICIDIO, LA SQUADRA CERCA DI SCAGIONARLO MENTRE NUOVI MISTERI SCONVOLGONO SAINT MARIE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.12 - mercoledì 20 agosto 2025

Prosegue su Rai 2 la programmazione della serie “Delitti in paradiso” dodicesima stagione e di “Ritorno in paradiso”, prima stagione.

Giovedì 21 agosto, alle 21.05, l’ispettore Neville Parker, sull’incantevole isola caraibica di Saint Marie, nell’episodio dal titolo “Una cruda verità”, viene arrestato come principale indiziato per l’omicidio di David Cartwright.

La sua squadra però, convinta della sua innocenza, farà di tutto per scagionarlo.

Nell’episodio successivo, “La musica nel sangue”, segreti inconfessati e inconfessabili, vecchie ruggini mai sopite e un grande amore per un particolare genere di musica, molto apprezzata ai Caraibi, fanno da sfondo a un nuovo giallo che sconvolge l’isola.

Per la serie “Ritorno in paradiso”, a seguire va in onda l’episodio “Clima assassino”.

Nel cuore della notte, un gruppo di ambientalisti si incatena a un escavatore per protestare contro l’abbattimento di alcuni alberi in un terreno pubblico.

Il mattino seguente, uno di loro, Byron, viene ritrovato morto con una ferita alla testa.

Chi lo ha ucciso? Una persona del suo stesso collettivo ambientalista? O la donna che rappresenta la società di disboscamento?

Sarà l’ispettrice Mackenzie a risolvere questo complicato caso.

