RAI 2 * “DELITTI IN PARADISO” – 16/07 (21.20) : «LA TREDICESIMA STAGIONE TORNA CON NUOVI CASI PER L’ISPETTORE NEVILLE PARKER, TENTATO OMICIDIO DEL COMMISSARIO E MORTE DI UNA FILANTROPA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.36 - mercoledì 16 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Torna la serie ambientata sull’isola caraibica di Saint Marie: nella tredicesima stagione di “Delitti in paradiso”, in onda giovedì 17 luglio alle 21.20 su Rai 2, continuano le indagini dell’ispettore Neville Parker.

Il meticoloso ispettore inglese, interpretato da Ralf Little, dovrà ancora una votla affrontare casi di difficile soluzione.

Nell’episodio intitolato “Ricatto”, si occuperà del tentato omicidio del commissario Selwyn Patterson, colpito da un proiettile in uno yacht club durante la festa per i suoi cinquanta anni di servizio in polizia.

A seguire, in “Redenzione”, una ricca filantropa, Nancy Martin, ospite di una casa di riposo, muore pugnalata con uno dei suoi ferri da maglia mentre quasi tutti i sospettati del caso sono occupati a giocare a bingo.

Nel frattempo, il commissario Selwyn Patterson fatica a riprendersi dalle conseguenze delle ferite causate dal suo attentato.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)