RAI 2 * “DELITTI IN PARADISO” – 13/08 (21.05) : «DOPPIO APPUNTAMENTO CON IL CRIME, NUOVI EPISODI TRA OMICIDI E MISTERI CARAIBICI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Doppio appuntamento con il crime su Rai 2.
Giovedì 14 agosto, alle 21.05 andrà in onda il nuovo episodio della dodicesima stagione di “Delitti in paradiso” e subito dopo, l’episodio della prima stagione di “Ritorno in paradiso”.
Tra mari cristallini e natura meravigliosa continuano le indagini dell’ispettore Neville Parker sull’isola caraibica di Saint Marie.
Nell’episodio “La casa dei miracoli” Selwyn tenta con fatica di costruire un rapporto con sua figlia Andrina che ha appena conosciuto, mentre Neville attende con ansia l’arrivo di Sophie per iniziare con lei una convivenza, ma durante una raccolta fondi presso la Casa dei bambini abbandonati dell’isola si consuma uno strano delitto.
Un ex ospite della casa, diventato nel frattempo un uomo ricco, viene trovato morto accoltellato.
Nell’episodio “Un omicidio annunciato” Neville riceve una busta contenente una lettera con su scritto “Oggi verrà commesso un omicidio” e poco dopo in mare verrà ritrovato il corpo di Jake Dalton.
A seguire “Ritorno in paradiso” con l’episodio “Morte nel salone” in cui Mackenzie e gli altri investigatori si trovano alle prese con un omicidio avvenuto in un salone di bellezza.
“Delitti in Paradiso” (dodicesima stagione), con Ralf Little, Don Warrington, Shantol Jackson e “Ritorno in paradiso” (prima stagione), con Anna Samson, Lloyd Griffith, Tai Hara, Catherine McClements.
