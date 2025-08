RAI 2 * “DELITTI IN PARADISO” – 06/08 (21.20) : «L’ISPETTORE NEVILLE PARKER RISOLVE NUOVI OMICIDI TRA SCOMPARSE MISTERIOSE E LEGAMI CON INFLUENCER, MENTRE FLORENCE TORNA DOPO IL PERIODO DI PROTEZIONE TESTIMONI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.12 - mercoledì 6 agosto 2025

Su Rai 2 giovedì 7 agosto, alle 21.20, prosegue “Delitti in paradiso”, tredicesima stagione.

Tra mari cristallini e natura meravigliosa continuano le indagini dell’ispettore Neville Parker sull’isola caraibica di Saint Marie.

Nell’episodio “Il ritorno”, il giorno in cui Florence termina il suo periodo di “protezione testimoni”, sull’isola di Saint August, avviene uno strano omicidio nella piscina dell’Hotel in cui soggiornano un gruppo di ex compagni di scuola e una giovane donna appena giunti dall’Inghilterra.

In breve tempo si scopre che c’è un legame molto stretto tra la vittima e il gruppo di giovani capeggiati da una famosa influencer, in effetti i sospetti degli investigatori si concentrano velocemente su di lei.

Intanto si scopre che Florence nel periodo di allontanamento forzato ha pensato a Neville più del previsto.

A seguire, nell’episodio “L’ultimo caso dell’ispettore Parker”, Neville prende l’aereo per lasciare Saint Marie, ma uno dei passeggeri scompare mentre lui dorme, e viene ritrovato morto su una spiaggia.

Nessun altro si ricorda di averlo visto a bordo.

L’ispettore deve risolvere il caso mentre cerca anche di comprendere i suoi sentimenti con Florence.

