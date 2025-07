RAI 2 * “DARK LINES – DELITTI A MATITA” – 25/07 (23.15) : «I CASI DI CHIARA POGGI E SERENA MOLLICONE, RICOSTRUZIONE DEGLI OMICIDI CHE HANNO SCOSSO L’OPINIONE PUBBLICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.24 - venerdì 25 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Gli omicidi di Chiara Poggi e Serena Mollicone sono i due casi di cronaca di cui parlerà la prossima puntata di “Dark Lines – Delitti a matita”, in onda sabato 26 luglio alle 23.15 su Rai 2.

Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi, viene ritrovata senza vita nella sua abitazione a Garlasco, in provincia di Pavia, e per il delitto viene accusato e condannato Alberto Stasi, l’allora fidanzato. Serena Mollicone invece il 1giugno del 2001 scompare da Arce, vicino Frosinone, e il suo corpo viene rinvenuto in un bosco con evidenti segni di violenza.

La serie true crime, un intreccio tra storytelling e graphic novel, attraverso la voce dell’attrice Valentina Romani, ricostruisce i vari passaggi di crimini che hanno scosso l’opinione pubblica del nostro Paese, ripercorrendo i fatti, le dinamiche familiari, le indagini, i sospetti, i possibili moventi e le testimonianze. Per poi raccontare gli interrogatori, i processi e le eventuali condanne o assoluzioni. Un modo nuovo di fondere elementi tradizionali e stili narrativi alternativi rappresentati in punta di matita e nel totale rispetto dei fatti di cronaca raccontati.

“Dark Lines – Delitti a matita” è una produzione di Rai Contenuti Digitali e Transmediali – direttore Marcello Ciannamea – condotta da Valentina Romani, con la regia di Giacomo Talamini. È un programma di Tito Faraci e Giovanni Filippetto, scritto con Ivan Russo. Il boxset della serie è disponibile su RaiPlay.

