RAI 2 * “COOK40′” – 10/5 (12.00): «CLAUDIO LIPPI PROTAGONISTA IN CUCINA CON RICETTE DELLE MARCHE, OSPITI OLIVARI-SEPE-MENNA-SCATENA»

Sarà Claudio Lippi il protagonista di “Cook40’” nella puntata di sabato 10 maggio, in onda alle 12 su Rai 2, del programma condotto da Flavio Montrucchio in cui, in soli 40 minuti, si realizza un menu originale e gustoso di ben tre portate, ispirato a una delle nostre regioni e al suo patrimonio eno-gastronomico.

Ad aiutare Lippi a preparare un ricco menù ispirato alla cucina delle Marche a cui è dedicata la puntata, ci sarà l’architetto e chef Carlo Olivari. Angelica Sepe, la canta-chef, insegnerà a preparare una confettura di fragole al vino rosso e pepe di Sichuan e parlerà dell’anice verde di Castignano, un’eccellenza delle Marche che ha una lunga storia alle spalle legata alle tradizioni di questa terra.

Stella Menna, food blogger, nel suo spazio dal titolo “L’Aperistella” aiuterà gli spettatori a preparare dei deliziosi rotolini di feta. E infine Emanuela Scatena, esperta enologa, racconterà dei vitigni delle Marche e ci spiegherà quali siano i migliori abbinamenti tra cibo e vino.

“Cook40′” è un format originale che insegna a districarsi fra le materie prime, gli utensili e le attrezzature da cucina, con informazioni utili, curiose e divertenti e che mette insieme la cottura tradizionale, fornelli, forni e la cottura automatizzata dei robot da cucina.

“Cook40′” realizzato da Rai Intrattenimento Day Time in collaborazione con Triangle Production.

