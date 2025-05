RAI 2 * “CITOFONARE RAI 2” – 4/5 (10.15): «RITORNA UNA PUNTATA RICCA DI SORPRESE E OSPITI STRAORDINARI, CON PEREGO-VENTURA / ANTICIPAZIONI SU “IL PARADISO DELLE SIGNORE” E INTERVENTO DI DE ROSSI-ELIA-PIRROTTA-GNOCCHI»

09.20 - sabato 3 maggio 2025

“Citofonare Rai 2”, con Paola Perego e Simona Ventura pronte a regalare ai telespettatori una puntata ricca di sorprese e ospiti straordinari, torna in onda domenica 4 maggio alle 10.15 su Rai 2.

In studio, Emanuel Caserio e Clara Danese, due dei protagonisti de “Il Paradiso delle Signore”, per festeggiare il successo dell’ultima stagione e anticipare qualcosa del gran finale che andrà in onda lunedì 5 maggio.

Arriverà, poi, anche Barbara De Rossi, attrice e conduttrice con una carriera costellata di successi, che parlerà del suo lavoro, della sua vita privata e anche dei progetti futuri.

Antonella Elia porterà i telespettatori tra gli animali di una Onlus che costruisce una rete tra strutture veterinarie e volontari per la cura dei randagi feriti o molto malati.

Non mancheranno inoltre gli esperti di gossip Rossella Erra e Santo Pirrotta, pronti a deliziare il pubblico con la loro rubrica carica di scoop e novità dal mondo dello spettacolo.

E, come sempre, Gene Gnocchi intratterrà il pubblico con le sue irriverenti e divertenti rubriche.

E ancora, con la band “Isola delle Rose” il pubblico a casa potrà cercare di vincere i buoni spesa giocando al gioco dei “Rompiscatole”.

A chiudere, infine, la puntata ci sarà l’immancabile Signore delle Stelle: Simon & The Stars con il suo oroscopo della settimana.

