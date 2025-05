RAI 2 * “CASA ITALIA” – 1/5 (21.00): «FESTA DEI LAVORATORI TRA TEMI URGENTI E GIUBILEO, ROBERTA AMMENDOLA – GIAMPIERO MARRAZZO – BECCHETTI – SANGIULIANO – PELLINO – PUORTO»

14.40 - giovedì 1 maggio 2025

Giovedì 1 maggio su Rai Italia, RaiPlay e Rai 2 in terza serata, la puntata di “Casa Italia” sarà tutta dedicata alla Festa dei Lavoratori.

In occasione del Primo Maggio, i sindacati confederali si sono ritrovati in molte piazze. Come si festeggia questa ricorrenza e quali i temi del lavoro più urgenti da affrontare?

I conduttori di “Casa Italia”, Roberta Ammendola e Giampiero Marrazzo, ne parleranno, tra gli altri, con Leonardo Becchetti, prof. Ordinario di Economia politica Università di Roma Tor Vergata, Gennaro Sangiuliano, Rino Pellino e Nello Puorto, rispettivamente corrispondenti Rai da Parigi, Berlino e Pechino.

A seguire, ma rimanendo in tema di lavoro, si parlerà del Giubileo dei lavoratori. In primo piano, ci sarà anche l’accordo firmato da Washington e Kiev sullo sfruttamento congiunto delle risorse naturali ucraine e l’istituzione di un fondo per la ricostruzione del Paese, devastato da tre anni di guerra.

A seguire, il punto sui vasti incendi divampati ieri a Gerusalemme.

Dopo, tornerà la pagina dello sport con Piercarlo Presutti sul Giro d’Italia, in attesa dell’edizione 108, che partirà il prossimo 9 maggio.

Infine, ci sarà la pagina del grande cinema a cura di Carlo Gentile, per parlare del Far East Film Festival.

Questa la programmazione nel mondo:

Roma 14:45

Londra e Lisbona 13:45

New York 8:45

Rio de Janeiro e Buenos Aires 10:45

Cape Town 15:45

Pechino e Hong Kong 21:45

Tokyo 22:45

Sydney 00:45

*

