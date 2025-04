RAI 2 * “BLUE BLOODS” – 1/5 (21.20): «ULTIMA PUNTATA DI BLUE BLOODS, LA FAMIGLIA REAGAN SI PREPARA A DIRE ADDIO CON TOM SELLECK-MOYNAHAN-WAHLBERG»

19.01 - mercoledì 30 aprile 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giovedì 1° maggio alle 21.20 su Rai 2, appuntamento con l’ultima puntata che chiude la serie americana poliziesca “Blue Bloods”, arrivata alla quattordicesima stagione.

In prima visione assoluta gli ultimi tre episodi in cui la famiglia Reagan – che da generazioni lavora nella polizia di New York – e il suo capofamiglia Frank, interpretato da Tom Selleck, daranno l’addio al loro pubblico.

Nel primo episodio “Le zone d’ombra”, quando un agente viene ferito durante una rissa nella metropolitana, il sindaco Chase strumentalizza il caso invocando l’intervento della Guardia Nazionale in aiuto della polizia per arginare il crimine. Frank non è d’accordo e si scontra nuovamente con il sindaco.

Nell’episodio dal titolo “Per un bene superiore” Eddie e Badillo vorrebbero aiutare il proprietario di un appartamento a cacciare un occupante abusivo, ma scoprono che l’uomo è un informatore dell’Intelligence. Il governatore Mendez offre il suo sostegno a Frank per il ripristino di una norma, ma in cambio chiede che venga chiuso un occhio sul caso della moglie fermata per schiamazzi e aggressione.

Nell’ultimo episodio della serie “Fine del giro”, gioia e dolore si alternano: le due potenti gang della città si alleano e sconvolgono la città con una serie di attentati che lascia una lunga scia di sangue. Erin capisce di essere ancora innamorata dell’ex marito e propone a Jack di risposarsi in segreto. Durante la cena di famiglia, Eddie e Jamie fanno un bellissimo annuncio e Frank, tra la gioia generale, esprime la sua gratitudine invitando tutti, come di consueto, a pregare insieme.

Nel cast, oltre a Tom Selleck, Bridget Moynahan e Donnie Wahlberg.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)