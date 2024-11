RAI 2 * “BELVE“: «STASERA 26/11 IN STUDIO VALERIA GOLINO, CARMEN DI PIETRO E GIANMARCO TAMBERI»

15.01 - martedì 26 novembre 2024

Secondo appuntamento, stasera mercoledì 26 novembre alle 21.20, con Belve, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle.Sullo sgabello di Belve ci saranno Valeria Golino, Carmen Di Pietro e Gianmarco Tamberi. E in più questa sera ci sarà il duo comico Katia e Valeria per un momento di pura ilarità.

Protagonista di un’intervista intensa, intima e divertente Valeria Golino. Scambio tra il divertito e il teso nell’intervista a Carmen Di Pietro. Il campione olimpico Tamberi si rivela in un colloquio coraggioso e inedito a Francesca Fagnani e parla del rapporto complicato con il padre e poi affronta il tema del suo futuro.