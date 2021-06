RAI 2 – “ BELVE “ * « L’EX PREMIER MATTERO RENZI E LA SINDACA DI ROMA VIRGINIA RAGGI SARANNO I PROTAGONISTI DELLE INTERVISTE DI FRANCESCA FAGNANI »

L’ex premier Mattero Renzi e la sindaca di Roma Virginia Raggi saranno i protagonisti delle interviste di Francesca Fagnani per la nuova puntata di Belve, in onda domani 25 giugno alle 22.55 su Rai 2. Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio e oggi Senatore di Italia Viva, racconterà i retroscena della sua militanza politica: dalla scalata al Partito Democratico, alle dimissioni dopo le cocenti sconfitte e l’addio al Governo Conte che lui stesso aveva contribuito a far nascere.

Ma darà anche la sua versione dei fatti dopo le inchieste e le polemiche che lo hanno travolto in questi anni. Virginia Raggi, volto della prima ora del Movimento Cinque Stelle, da anni alla guida di Roma, si ricandida per un altro mandato alle elezioni del prossimo autunno. E la nuova sfida al Campidoglio diventa motivo per un bilancio di questi 5 anni: dalle inchieste sul Raggio Magico, alle dimissioni tra le fila dei suoi assessori; dalle polemiche interne al Movimento, scisso tra i sostenitori e i detrattori della sindaca, fino alle implacabili ironie sui social che ne fanno spesso un bersaglio.