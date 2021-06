RAI 2 – “ BELVE “ * « FRANCESCA FAGNANI INTERVISTERÀ ANNA CARRINO E LAURA RAVETTO, VENERDÌ 4 GIUGNO »

“Belve” su Rai2. Francesca Fagnani intervista Anna Carrino e Laura Ravetto. Sono Anna Carrino e Laura Ravetto le due ospiti della puntata di Belve in onda venerdì 4 giugno alle 22.55 su Rai2.

Anna Carrino oggi è una collaboratrice di giustizia, la cui vita è tutelata dal programma di protezione testimoni.

Per molti anni al fianco del boss Francesco Bidognetti, al vertice del clan dei Casalesi, Anna Carrino non ne è stata solo la fedele compagna e l’interprete dei pizzini dal carcere, ma è stata anche la donna che ha di fatto preso in mano il destino del clan, guidandolo mentre Bidognetti era recluso.

A Belve Francesca Fagnani scaverà nel passato di una delle donne più potenti della Camorra, mandante di omicidi, furti, estorsioni e ricatti, per capire come e perché abbia intrapreso la strada criminale.

A seguire, l’intervista a Laura Ravetto, che pochi mesi fa ha lasciato Forza Italia per unirsi alla Lega di Matteo Salvini. Lì ha portato il suo spirito controcorrente, lo stesso che le ha fatto sposare un collega del Partito Democratico.