RAI 2 * “ BELVE “: 2 APRILE 2024 ORE 21.20 « OSPITI, CARLA BRUNI – MATTEO SALVINI – LOREDANA BERTÈ » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

09.22 - martedì 2 aprile 2024

Clicca qui per la diretta video

https://www.raiplay.it/dirette/rai2

Tornano gli iconici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Nella prima puntata Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè. Oltre alle consuete interviste in studio anche Paola Turci per un momento di grande spettacolo, nello stile sempre spiazzante del programma. E ancora, lo spazio dedicato alla comicità con il ritorno di Carmine Del Grosso nel surreale ruolo di “scaldatore di interviste”.