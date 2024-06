RAI 2 – “BELLISSIMA ITALIA GENERAZIONE GREEN“ * «LIGURIA, IL VIAGGIO DI FABRIZIO ROCCA PARTIRÀ DA CAMOGLI (15/6 – 14.50)»

12.13 - venerdì 14 giugno 2024

Il decimo appuntamento di “Bellissima Italia Generazione Green” in onda sabato 15 giugno su Rai 2 alle 14.50, è in Liguria, a Camogli e Recco. Il viaggio di Fabrizio Rocca partirà da Camogli, borgo di pescatori conosciuto anche come “la città dei mille velieri bianchi” che racchiude in sé tutta l’essenza dell’antica tradizione marinara ligure. E proprio attraverso la via del mare, l’itinerario proseguirà per fare tappa nella baia di San Fruttuoso che ospita l’omonima abbazia, monastero benedettino che vanta mille anni di storia.

Il racconto torna poi nel borgo, all’interno dello studio di Gaia, una art director che dopo anni di militanza, in multinazionali in giro per il mondo, ha deciso di mettere il proprio talento visivo e narrativo a servizio della sua Camogli. La meta del viaggio si sposta di pochi chilometri e raggiunge Recco, altro gioiello della Riviera di Levante, per ammirare il bellissimo lungomare, per rievocare i bombardamenti della seconda guerra mondiale che hanno distrutto quasi interamente il centro storico, per scoprire le tradizioni religiose legate al Santuario della Madonna del Suffragio. Ma c’è un’attrazione a Recco, forse la più famosa, alla quale sarà difficile resistere: la focaccia col formaggio tipico, diventata a pieno titolo un’eccellenza europea della gastronomia.