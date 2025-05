RAI 2 * “BELLISSIMA ITALIA” – 4/5 (14.45): «BENESSERE E TRADIZIONI, ALLA SCOPERTA DI SCANNO E CASTEL DI SANGRO CON ROCCA, ROCCA-SARA-D’AMICO»

14.20 - sabato 3 maggio 2025

Nuova tappa dedicata al benessere per “Bellissima Italia”, il programma condotto da Fabrizio Rocca in onda la domenica alle 14.45 su Rai 2.

Domenica 4 maggio è al Parco Nazionale d’Abruzzo, alla scoperta di due suoi borghi distintivi, Scanno e Castel di Sangro. Il racconto parte da Scanno, il borgo arroccato su uno sperone di roccia a 1050 metri di altitudine, immerso nel verde della natura che ha saputo conquistare i fotografi di tutto il mondo.

Affascinato dal contesto, Fabrizio Rocca inizia il suo viaggio incontrando ai bordi del lago una coach del benessere che lo invita a fare una esperienza di “digital detox”, ovvero a prendersi una pausa dal suo smartphone giusto per il tempo della puntata. Tra qualche perplessità Fabrizio accoglie la sfida e si avventura su un sentiero che porta al belvedere sul lago di Scanno che, visto dall’alto, ha proprio la forma del cuore.

Qui incontra Sara, psicologa e nutrizionista, che gli parla appunto del cuore e di tutto quel che gli fa bene, dalle relazioni al movimento, all’alimentazione. A seguire Fabrizio rende i suoi omaggi all’abito muliebre tradizionale di Scanno, un importante punto di riferimento della cultura e della tradizione abruzzese.

A questo punto il viaggio si sposta in quello che anticamente era chiamato “Porta d’Abruzzo”, il borgo di Castel di Sangro. Qui Fabrizio scopre la storia ultramillenaria della sua fondazione, le alterne vicende della riedificazione della sua Cattedrale, lo strano legame che unisce il Convento della Maddalena al “Codice da Vinci” di Dan Brown, le opere di Teofilo Patini, pittore nato a Castel di Sangro e che oggi è universalmente riconosciuto come il Verga del Pennello.

Fabrizio dà poi voce alla storia di un uomo quasi iconico della Val di Sangro, Tommaso D’Amico in arte Pasetta. Figlio di pastori, emigra a 20 anni a New York per cercare fortuna, ma scopre solo allora che la sua vera fonte di benessere sono le sue montagne, gli unici grattacieli possibili per lui. Ed è lì che decide di fare ritorno dopo alcuni anni di vita americana.

Al termine del suo percorso Fabrizio torna dalla coach del benessere per riprendere possesso del suo smartphone e dichiara che l’esperimento di fare a meno del suo smartphone per la durata della puntata si può dichiarare riuscito.

