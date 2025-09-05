RAI 2 * “BELLAMA'” – 08/09 (15.30) : «LA QUARTA STAGIONE DEBUTTA CON LEZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA, NUOVE RUBRICHE DEDICATE ALL’INCLUSIONE E AI DIALETTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.48 - venerdì 5 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Torna in onda “BellaMa’”, ideato e condotto da Pierluigi Diaco, a partire da lunedì 8 settembre alle 15.30 su Rai 2.

La principale novità di questa quarta stagione del varietà pomeridiano è la presenza dell’ex presidente della Camera, Luciano Violante, che tutti i venerdì farà una lezione di educazione civica, coinvolgendo i ragazzi della Generazione Z e i boomer presenti in studio.

“BellaMa’” gioca infatti sull’incontro generazionale di ragazzi e adulti, pronti a intervistare gli ospiti delle puntate, a sfidarsi a colpi di reel, gare di ballo, canto e ad animare i talk sull’attualità.

Le altre novità della stagione saranno “Tutti sono abili”, rubrica curata da Fabrizio Bracconeri che due volte al mese girerà l’Italia per raccontare storie virtuose di inclusione, e “Tutti cantano in dialetto”, che debutterà il venerdì, con Manuela Villa che andrà alla ricerca delle canzoni dialettali più popolari, su e giù per la penisola.

Sono invece confermate le rubriche “BellaTv” con Roberta Capua, “Tutti cantano le emozioni” con Marco Morandi e Gino Castaldo, “La lezione di…” con Salvo Sottile, “Dove si trova Dio” con Don Walter Insero, “La posta stellare” di Valeria Marini, “Tutti cantano…” con Rita Forte, “Tutti dedicano una canzone” con Memo Remigi e Rita Forte, “Canta con me” con Manuela Villa, “Musicarelli”, “Tutti in pista” con Tommaso Stanzani e Rosa Sorrentino.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)