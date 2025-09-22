Popular tags:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 2 * “BELLA MÀ DI SERA” – 22/09 (//) : «LA TRASMISSIONE CHIUDE DOPO GLI ASCOLTI DELUDENTI, ESPERIMENTO NON RIUSCITO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.02 - lunedì 22 settembre 2025

Quella di ieri è stata l’ultima puntata di “Bella Mà di sera”.

La decisione è stata presa dopo una valutazione attenta degli ascolti e delle modalità di programmazione di un breve progetto sperimentale che aveva l’obiettivo di offrire contenuti rinnovati per il pubblico.

A Pierluigi Diaco, che continuerà la sua fortunata striscia quotidiana con “Bella Mà” nel pomeriggio di Rai 2, va il ringraziamento delle Direzioni coinvolte nel progetto.

“BellaMa’ di Sera è stato un esperimento, non è andato come sperato – ha dichiarato Pierluigi Diaco -. Ne prendo atto e, come accade ogni tanto in questo mestiere, ci fermiamo per impegnarci con passione nella versione quotidiana”.

TV - RADIO - WEB - PRESS

