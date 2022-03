RAI 1 – “ VOSTRO ONORE “ * EP 6 PUNTATA DEL 14 MARZO 2022, « FILIPPO CERCA DI PORTARE SALVATORE DALLA SUA PARTE » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

8.55 - martedì 15 marzo 2022

Vostro onoreSt 1 Ep 6 – Episodio 6. Filippo cerca di portare Salvatore dalla sua parte. L’ispettore della DIA, messo alle strette, fa sparire le sue tracce. Vittorio e Matteo si riavvicinano come non accadeva da anni, nel ricordo di Linda, moglie e madre scomparsa troppo presto. Vittorio nasconde Salvatore, gravemente ferito, nella sua casa al lago mentre Chiara, colpita da un malore a scuola, sviene e finisce in ospedale.

