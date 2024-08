RAI 1 – “VISTA MARE“ * «ISCHIA, ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA VERDE (25/8 ORE 9.40)»

17.28 - venerdì 23 agosto 2024

Prosegue a gonfie vele il viaggio di “Vista mare”, il programma condotto da Federico Quaranta, che torna in onda domenica 25 agosto alle 9.40 su Rai 1 con la penultima puntata stagionale dedicata alla Campania. Il conduttore guiderà gli spettatori alla scoperta di una perla unica del territorio: l’isola di Ischia, uno dei luoghi più incantevoli al mondo che ancora oggi preserva tradizioni e valori del mare davvero unici in Italia. Al centro della puntata, il racconto della resilienza della popolazione di Casamicciola, ma anche monumenti particolari come le terme più antiche dell’isola, e ancora lo sport e l’arte dei fischivendoli insieme a Diletta Acanfora.