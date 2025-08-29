RAI 1 * “VISTA MARE” – 30/08 (12.00) : «IL CILENTO PROTAGONISTA TRA MARE CRISTALLINO E MONTAGNE MAESTOSE, ALLA SCOPERTA DI GROTTE MARINE E BORGHI STORICI LEGATI ALLA SPEDIZIONE DI PISACANE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.12 - venerdì 29 agosto 2025

Continua il viaggio di “Vista Mare”: sabato 30 agosto, alle 12.00 su Rai 1, il racconto raggiungerà il cuore del Cilento, un territorio dove il mare cristallino si intreccia con la maestosità delle montagne e con una storia millenaria.

Condotto da Federico Quaranta con Diletta Acanfora, il programma andrà alla scoperta dei luoghi più emblematici di questa terra.

A Sapri, lo sguardo si poserà sullo Scoglio dello Scialandro, dominato dalla celebre statua della Spigolatrice di bronzo.

L’esplorazione proseguirà tra le acque della costa cilentana, dove la Grotta Chiacchio — scoperta nel 2013 a circa 30 metri di profondità — e la Grotta Petrosino, conosciuta fin dagli anni ’90, testimoniano la straordinaria ricchezza naturalistica e speleologica di questo angolo di mare.

Dal mare le telecamere si sposteranno verso le montagne, fino a Sanza, un borgo intriso di storia legata alla spedizione di Carlo Pisacane, che nel 1857 approdò nel vicino Golfo di Policastro inseguendo un sogno di libertà e giustizia sociale.

A dominare il Parco Nazionale del Cilento si erge il maestoso Monte Cervati, la vetta più alta del parco e la seconda della Campania.

Incastonata nella roccia, verrà svelata la Grotta della Madonna della Neve, luogo di fede e tradizione, raggiungibile attraverso il Sentiero Storico della Madonna della Neve.

“Vista mare” è ideato da Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo e prodotto dalla Zeus Group, con la squadra autoriale composta da Enzo Agliardi, Rosa Alvino e Titty Alvino.

