RAI 1 * “UNO MATTINA ESTATE” – 19/08 (8.35) : «LA TELEVISIONE RICORDA PIPPO BAUDO, COLLEGAMENTI DALLA CITTÀ NATALE E DALLA CAMERA ARDENTE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Martedì 19 agosto, “Uno Mattina Estate” torna alle 8.35 su Rai 1 con una nuova puntata, condotta da Alessandro Greco e Carolina Rey.

La mattinata è dedicata ancora al commosso omaggio a Pippo Baudo, icona intramontabile della televisione italiana, con una programmazione che offre ampi spazi al ricordo del grande conduttore e dei suoi luoghi più cari.

Massimo Tosi è a Militello Val di Catania, città natale di Baudo, per raccontare l’atmosfera e le reazioni della comunità, mentre Domenico Marocchi interviene in diretta da Roma, dalla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie per raccogliere il cordoglio di amici, colleghi e fan.

Ai collegamenti e al ricordo da studio si alternano le altre rubriche, tra attualità, cronaca, salute e benessere, cucina, cultura e intrattenimento.

