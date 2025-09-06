RAI 1 * “UNA MOSTRA DA LEONI” – 07/09 (00.00) : «SPECIALE SULLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA, GLAMOUR E TEMI SOCIALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.24 - sabato 6 settembre 2025

I momenti più toccanti e le immagini più belle della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Le stelle sul red carpet e i fan che li hanno applauditi.

I film in concorso, quelli fuori concorso, i registi, le registe e le standing ovation di questa 82ª edizione.

Li racconta Speciale Tg1 con “Una Mostra da Leoni” di Paolo Sommaruga, con Virginia Volpe ed Emiliano Condò, in onda domenica 7 settembre a mezzanotte su Rai 1.

Da Julia Roberts – alla sua prima volta al Lido – a George Clooney, da Cate Blanchett a Jude Law, è stata una Mostra ricca di star che non dimentica la realtà e i nostri tempi complicati, tra conflitti ed emergenze umanitarie.

Film potenti dai temi forti: il ricordo e la memoria, il dubbio e il fallimento, la guerra e la violenza.

Ma è stata anche una Mostra visionaria e densa di ironia, con red carpet eccentrici e coppie da copertina.

Un palcoscenico glamour per registi, attori e personaggi dello spettacolo italiano e internazionale.

Paolo Sorrentino e Toni Servillo, Valeria Golino e Pierfrancesco Favino, le sfilate, le interviste, dive e divine, il laboratorio sperimentale di “Venice Immersive” e il concorso di realtà aumentata, le anteprime mondiali e i tanti ragazzi che vengono qui contagiati da quella passione chiamata cinema.

Con le riprese di Carlo Bernardini e il montaggio di Germano Satiri.

