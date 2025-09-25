RAI 1 * “TV7” – 26/09 (24.00) : «VIOLAZIONI SPAZIO AEREO ESTONIA DALLA RUSSIA PROVOCANO TENSIONI NATO, REPORTAGE SULLA GUERRA IBRIDA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.20 - giovedì 25 settembre 2025

Droni e aerei su Polonia, Estonia, Romania. Putin sta provocando la Nato? “La Russia ha la piena responsabilità per queste azioni che sono di escalation” scrive il Consiglio Atlantico, condannando la pericolosa violazione dello spazio aereo estone da parte di Mosca il 19 settembre scorso.

A “Tv7”, in onda venerdì 26 settembre alle 24.00 su Rai 1, un reportage dell’inviato in Estonia, ex repubblica sovietica, dove la missione dei militari italiani – sotto l’ombrello della Nato – si svolge in un Paese che vive tra fantasmi del passato e nuovi timori per il futuro.

Sempre in tema, si parla di guerra “ibrida”: la cyber guerra sposta gli obiettivi ridisegnando i confini dei conflitti tradizionali. Attacchi informatici a infrastrutture statali, civili o militari con l’obiettivo di destabilizzare un Paese: le telecamere della Rai in esclusiva in Germania, dove si costruisce il ‘super carrarmato’ europeo. E in Estonia, dove il capo dei servizi segreti aveva anticipato i suoi timori per gli attacchi ibridi in corso in queste settimane.

Sulla situazione attuale, anche una delle rare interviste rilasciate da uno degli scrittori più rilevanti della letteratura contemporanea: Michel Houellebecq, scrittore, saggista, poeta, regista e sceneggiatore francese. Noto per la sua vis polemica, parla a tutto campo di politica, democrazia, letteratura, impegno degli intellettuali: “È chiaro che l’Occidente ha perso potere rispetto a cento anni fa – dice – è affetto da una diffusa atmosfera decadente e nichilista che è presente anche nei miei libri”.

Obiettivo anche su “Fake, Corpi, Ricatti”. Immagini rubate e ritoccate: volti autentici, ma corpi – e contenuti spesso a sfondo sessuale – creati ex novo dall’intelligenza artificiale. A Tv7 le storie delle vittime, sovente ragazze giovani che scoprono sul web di essere involontarie protagoniste dell’ultima violenza sul corpo delle donne attraverso le nuove tecnologie.

E ancora, “Maranza e Maranzine: sarebbero coinvolti anche loro negli scontri procurati al corteo pacifico pro-Palestina di pochi giorni fa a Milano. Li chiamano “maranza”, un termine che Treccani ha accolto nel suo vocabolario: ragazzi e ragazze, soprattutto italiani di seconda generazione, che vivono nelle periferie, specialmente dell’hinterland milanese. Amano codici stabiliti: musica trap, abbigliamento griffato e spesso contraffatto, tute in acetato, scarpe da ginnastica, borselli. “Tv7” li ha incontrati.

Spazio anche a “La montagna disincantata”: Ghiacciai perenni in sofferenza dalle Alpi all’Asia e montagne che cambiano aspetto. “Tv7” ha seguito la spedizione “Climbing for climate” sul massiccio del Monte Rosa, tra scienza e resilienza alpina.

In sommario, poi “Colleziomania”. Sono circa 33 milioni gli italiani che gli si dedicano con costanza investendo ogni anno 1.380 euro pro capite: la storia di un giovane collezionista di libri, youtuber popolarissimo, e di un professore di giocattologia che sta creando da solo il museo del giocattolo.

Per la musica “Zucchero fa 70”: Sugar Fornaciari festeggia i suoi settant’anni all’Arena di Verona con una serie di concerti e a “Tv7” il racconto di una vita non solo musicale ma anche a sostegno dei bambini colpiti dalle guerre.

Infine, da un prezioso Tv7 del 1963 “Il Gattopardo da tre miliardi” un omaggio alla grande attrice scomparsa: una giovanissima Claudia Cardinale risponde alle domande sull’inizio della carriera e sui suoi primi compensi.

