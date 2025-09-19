Popular tags:
RAI 1 * “TUTTI A SCUOLA” – 22/09 (16.30) : «CERIMONIA DI APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO CON MATTARELLA E VALDITARA, TAPPA ANCHE A NISIDA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.20 - venerdì 19 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Lunedì 22 settembre alle 16.30 su Rai 1, Rai Cultura presenta, in diretta dall’Istituto Comprensivo Rossini di Napoli, “Tutti a scuola”, il consueto appuntamento, condotto da Eleonora Daniele, che seguirà l’ormai tradizionale cerimonia di apertura dell’anno scolastico.

Giunto alla venticinquesima edizione, vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario istituzionale e quest’anno prevede un itinerario articolato che toccherà anche l’Ospedale pediatrico Pausilipon e il carcere minorile di Nisida, per dimostrare che davvero “la scuola è ovunque”, anche nei contesti più complessi e delicati.

All’evento, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, parteciperanno artisti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport.

