RAI 1 * “TRAMITE AMICIZIA” – 11/08 (21.30) : «LA COMMEDIA DI ALESSANDRO SIANI CONQUISTA IL PUBBLICO CON LA STORIA DELL’AMICO A NOLEGGIO, MAX TORTORA PROTAGONISTA IN UN CAST D’ECCEZIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Lorenzo si è inventato un’agenzia pirettosto originale, per mezzo della quale offre sé stesso come amico a noleggio. Sa ascoltare, consigliare, tacere, consolare.
La nuova commedia all’italiana nella prima serata di Rai 1, con un successo targato Alessandro Siani: martedì 12 agosto, alle 21.30, va in onda “Tramite amicizia”.
L’impresa di Lorenzo ha un discreto successo finché non sono proprio i suoi famigliari a rivolgersi a lui: il proprietario della fabbrica di dolci nella quale sono tutti impiegati si sente solo e depresso e ha deciso di chiudere i battenti.
Serve un amico del cuore per fargli cambiare idea.
Da una premessa semplice e originale, bella prova di Siani il quale come al solito si cimenta, oltre che nella recitazione, anche nella scrittura e nella regia.
E fa centro anche grazie a Max Tortora che, simpatico e robusto, regala una prova eccellente.
Nel cast anche Matilde Gioli e Maria Di Biase.
*
RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)
*
RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)