RAI 1 * “TRAMITE AMICIZIA” – 11/08 (21.30) : «LA COMMEDIA DI ALESSANDRO SIANI CONQUISTA IL PUBBLICO CON LA STORIA DELL’AMICO A NOLEGGIO, MAX TORTORA PROTAGONISTA IN UN CAST D’ECCEZIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.12 - lunedì 11 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lorenzo si è inventato un’agenzia pirettosto originale, per mezzo della quale offre sé stesso come amico a noleggio. Sa ascoltare, consigliare, tacere, consolare.

La nuova commedia all’italiana nella prima serata di Rai 1, con un successo targato Alessandro Siani: martedì 12 agosto, alle 21.30, va in onda “Tramite amicizia”.

L’impresa di Lorenzo ha un discreto successo finché non sono proprio i suoi famigliari a rivolgersi a lui: il proprietario della fabbrica di dolci nella quale sono tutti impiegati si sente solo e depresso e ha deciso di chiudere i battenti.

Serve un amico del cuore per fargli cambiare idea.

Da una premessa semplice e originale, bella prova di Siani il quale come al solito si cimenta, oltre che nella recitazione, anche nella scrittura e nella regia.

E fa centro anche grazie a Max Tortora che, simpatico e robusto, regala una prova eccellente.

Nel cast anche Matilde Gioli e Maria Di Biase.

*

*

