RAI 1 – “ TALE E QUALE SHOW “ * PUNTATA DEL 28 OTTOBRE 2022, « 11 CELEBRITIES SI SFIDANO TRA LORO TRASFORMANDOSI OGNI SETTIMANA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

10.22 - sabato 29 ottobre 2022

Tale e Quale ShowSt 2022 – Puntata del 28/10/2022. Dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma la dodicesima edizione del fortunato show in cui 11 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Appuntamento con la quinta puntata dello show. Niente è comunque deciso per la classifica finale di “Tale e Quale Show”, il programma diventato un punto di riferimento per i telespettatori che continuano massicciamente a premiarlo in termini di ascolti e di partecipazione social, facendolo diventare leader indiscusso del venerdì sera. Per la cronaca, la quarta puntata ha visto il trionfo di Rosalinda Cannavò che ha magistralmente imitato Francesca Michielin interpretando ‘Nessun grado di separazione’. Sul podio anche Elena Ballerini-Arisa e Valentina Persia-Gabriela Ferri. La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca ed Elena Ballerini.

LINK VIDEO