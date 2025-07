RAI 1 * “TALE E QUALE SHOW” – 28/07 (26/09) : «LA QUINDICESIMA EDIZIONE SVELA IL CAST MULTIGENERAZIONALE, MIX DI VOLTI NOTI DELLA TELEVISIONE E MUSICA PER LANCIARE NUOVI ARTISTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

19.12 - lunedì 28 luglio 2025

Un mix vivace e multigenerazionale di volti noti dello spettacolo italiano, che unisce personalità della televisione, della musica e dell’intrattenimento è quello svelato oggi da Carlo Conti (come da tradizione sulla sua pagina Instagram) per il suo “Tale e Quale Show”, al via il prossimo 26 settembre su Rai 1.

La quindicesima edizione dello show in cui i protagonisti si trasformano nelle stelle della musica italiana e internazionale sarà così anche un’occasione per lanciare nuovi artisti.

Con la super giuria Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

Una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

