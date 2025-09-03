Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 1 * “SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE” – 04/09 (21.30) : «ALESSANDRO SIANI DIRIGE E INTERPRETA LA COMMEDIA SULLA FAMIGLIA DISFUNZIONALE, CAST CON CAPOTONDI E ABBRESCIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.24 - mercoledì 3 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Davide è figlio di un barone della medicina: il giovane si laurea, ma con il minimo dei viti.

Quando il padre muore si riunisce ai fratelli e alla madre che intende risposarsi con un fidanzato di gioventù.

È il film di e con Alessandro Siani, “Succede anche nelle migliori famiglie” proposto in prima visione giovedì 4 settembre alle 21.30 su Rai 1.

Nel cast anche Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.