RAI 1 * “SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE” – 04/09 (21.30) : «ALESSANDRO SIANI DIRIGE E INTERPRETA LA COMMEDIA SULLA FAMIGLIA DISFUNZIONALE, CAST CON CAPOTONDI E ABBRESCIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Davide è figlio di un barone della medicina: il giovane si laurea, ma con il minimo dei viti.
Quando il padre muore si riunisce ai fratelli e alla madre che intende risposarsi con un fidanzato di gioventù.
È il film di e con Alessandro Siani, “Succede anche nelle migliori famiglie” proposto in prima visione giovedì 4 settembre alle 21.30 su Rai 1.
Nel cast anche Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania.
