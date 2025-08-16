Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 1 * “STRAORDINARIA DEL TG1” – 16/08 (21.08) : «LA STORICA STRETTA DI MANO TRA TRUMP E PUTIN AD ANCHORAGE CONQUISTA IL PUBBLICO, OLTRE 2 MILIONI DI TELESPETTATORI PER IL 16,2% DI SHARE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.01 - sabato 16 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Grande attenzione per la “straordinaria” del Tg1 delle 21.08, su Rai 1, che ha documentato l’arrivo e la stretta di mano ad Anchorage tra il presidente americano Trump e quello russo Putin.

Sono stati 2 milioni 53 mila i telespettatori sintonizzati su Rai 1 per lo storico evento pari al 16,2 % di share.

