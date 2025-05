RAI 1 * “SPES” – 9/5 (12.30): «I PONTI DI LEONE XIV, INTERVISTA ESCLUSIVA AL NUOVO PONTEFICE LEONE XIV SU PACE E ACCOGLIENZA»

14.01 - venerdì 9 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Una puntata speciale di SPES, dal titolo “I Ponti di Leone XIV”, andrà in onda oggi, venerdì 9 maggio alle 12.30 su Rai 1: in esclusiva e in diretta l’intervista integrale realizzata da Rai Vaticano al nuovo Pontefice.

Dalla sua stessa voce la possibilità di conoscerlo meglio, tra famiglia, chiamata e impegno pastorale.

Nella sua prima benedizione Urbi et Orbi Leone XIV, 266esimo successore di Pietro e 267esimo Pontefice, chiede una “pace disarmata e disarmante” invitando alla costruzione di ponti con il dialogo e l’incontro.

Essere quindi una Chiesa missionaria sempre aperta ad accogliere tutti a braccia aperte.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)