RAI 1 – “SPECIALE TG1 ” * “IL SENTIERO DEI LUPI”: « UN REPORTAGE DI ANDREA D’AMBROSIO, (14/5) »

19.07 - sabato 13 maggio 2023

Alla ricerca del lupo. Domenica 14 maggio su Rai 1 a mezzanotte circa, lo “Speciale Tg1” di Andrea D’Ambrosio “Il Sentiero dei lupi” compie un viaggio nel Sud Italia, sulle montagne del Cilento, con Marco Galaverni ricercatore e studioso di lupi e di ecosistema naturali, direttore scientifico del WWF, alla ricerca dei lupi. Lo scopo del protagonista è quello di cercare tracce e orme di un animale in via di estizione ma camminando e riflettendo, si accorge di raccontare, anche, l’estinzione dell’uomo. Percorrendo le aree interne del Cilento, i suoi borghi nascosti, le sue popolazioni, i suoi miti, il protagonista del documentario, Galaverni incontra uomini e donne che resistono in una terra che si sta spopolando: uno scultore, un abitante solitario di un borgo decadente, un contadino contemporaneo e pastori che raccontano la loro vita in un mondo in cui da millenni, riescono a convivere uomini e lupi.