RAI 1 – “ SOTTO COPERTURA “ * EP 3 PUNTATA DEL 17 APRILE 2021, « LA SQUADRA INDIVIDUA IN TURCO L’ASSASSINO DI ARTURO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

St 2 Ep 3 – La cattura di Zagaria. La squadra individua in Turco l’assassino di Arturo e inizia a indagare anche su di lui. Zagaria, intanto, scopre la relazione tra Nicola e Agata e fa capire chiaramente a Nicola che Agata per lui è off limits. Nicola, a malincuore, è costretto a rompere con Agata, che non capisce il suo comportamento.

