RAI 1 * “SISTER ACT – UNA SVITATA IN ABITO DA SUORA” – 22/07 (21.30) : «L’IRRESISTIBILE WHOOPI GOLDBERG PROTAGONISTA DEL CULT MOVIE, TRAVESTITA DA SUORA PER SFUGGIRE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DOPO AVER ASSISTITO A UN OMICIDIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.12 - martedì 22 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

C’è l’irresistibile Whoopi Goldberg alla radice del successo di “Sister Act – Una svitata in abito da suora”, la commedia musicale diventata un vero “cult movie”, che Rai 1 propone mercoledì 23 luglio alle 21.30.

La Goldberg interpreta Deloris Van Cartier, cantante di night club, che assiste senza volerlo a un omicidio commesso dal suo ex amante, Vince LaRocca.

L’FBI la convince a testimoniare al processo, ma per due mesi la donna dovrà nascondersi.

Travestita da suora, viene accolta, inizialmente con scarso entusiasmo della madre superiora, nel convento Santa Caterina, a San Francisco, dove entra a far parte del coro, ma intanto Vince, il criminale, la sta cercando.

Il cambio d’identità per sfuggire alla criminalità organizzata è una scintilla narrativa cara agli sceneggiatori di Hollywood dai tempi di “A qualcuno piace caldo” e vale anche per “Sister Act – Una svitata in abito da suora”, diretto da Emile Ardolino, regista del film di grande successo “Dirty Dancing”.

Whoopi Goldberg ipnotizza con il suo entusiasmo lo spettatore ma non mancano ritmo e trovate che rafforzano il lato comico del film che è stato immediatamente un grande successo di pubblico, al punto di convincere i produttori a farne subito un seguito.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)