RAI 1 * “SIMON COLEMAN” – 05/08 (21.30) : «LE APPARENZE INGANNANO CON UN CHIRURGO MORTO IN CLINICA, REQUIEM PER DON GIOVANNI CON AGENTE IMMOBILIARE UCCISO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.01 - martedì 5 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

In prima visione assoluta, continua la serie “Simon Coleman”.

Nel secondo appuntamento, in onda mercoledì 6 agosto alle 21.30 su Rai 1, “Le apparenze ingannano”, in una clinica viene trovato morto un chirurgo e per Simon si tratterà di un caso difficile da risolvere.

Nel frattempo, le ragazze fraintendono il significato di un biglietto trovato in una giacca del padre e “cacciano” la povera Corinne di casa.

A seguire, in “Requiem per un Don Giovanni”, un agente immobiliare specializzato in abitazioni di prestigio viene trovato morto in una casa di lusso. L’uomo approfittava delle magnifiche abitazioni per organizzare appuntamenti galanti.

Ma ciò che preoccupa davvero Simon è la scoperta che Violette esce con un ragazzo decisamente più grande di lei.

Gli ultimi due episodi della serie andranno in onda il 12 agosto in prima serata su Rai 1.

