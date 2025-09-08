RAI 1 * “SEMPLICEMENTE FIORELLA” – 10/09 (21.30) : «FIORELLA MANNOIA ALLE TERME DI CARACALLA, OMAGGIO ALLA MUSICA ITALIANA CON ORCHESTRA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Fiorella Mannoia torna in prima serata su Rai 1 con “Semplicemente Fiorella”, un evento di grande musica e spettacolo alle Terme di Caracalla, in onda mercoledì 10 settembre alle 21.30 su Rai 1.
L’appuntamento con “Semplicemente Fiorella”, con cui la cantautrice nel 2024 ha festeggiato le 70 candeline, quest’anno si rinnova trasformandosi in un omaggio alla musica italiana: un viaggio musicale che vedrà alternarsi al fianco di Fiorella Mannoia artisti come Antonello Venditti, Alessandro Siani, Antonia, Ariete, Arisa, Giuseppe Fiorello, Brunori Sas, Diodato, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Il Volo, Loredana Bertè, Michele Bravi, Nek, Raf, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Serena Brancale, Tiromancino.
Sul palco, una band e l’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Valeriano Chiaravalle, con la direzione musicale di Carlo Di Francesco.
