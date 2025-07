RAI 1 * “SCUSATE SE ESISTO!” – 30/07 (21.30) : «PAOLA CORTELLESI E RAOUL BOVA NELLA COMMEDIA DI RICCARDO MILANI, ARCHITETTA CHE TORNA DALL’ESTERO E SI TRAVESTE DA UOMO PER TROVARE LAVORO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.24 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Paola Cortellesi e Raoul Bova sono i protagonisti della commedia di Riccardo Milani “Scusate se esisto!”, proposta giovedì 31 luglio alle 21.30 su Rai 1.

Serena Bruno è un’architetta che ha avviato con successo la sua carriera professionale a Londra dove è apprezzata e riconosciuta. Conosce molte lingue, percepisce uno stipendio adeguato al suo livello di formazione e istruzione, ma non basta.

Come molti “expat” ha nostalgia del suo paese e decide di tornare a Roma. Il rientro in Italia si rivela lavorativamente catastrofico: non riesce a trovare un impiego all’altezza delle sue competenze e si trova a fare i lavoretti più disparati finché non decide di farsi passare per un uomo, aiutata dal gentile e bellissimo Francesco.

Con questo escamotage la strana coppia riesce ad aggiudicarsi il bando del Comune per la riqualificazione del complesso residenziale di Corviale alla periferia di Roma.

Nel cast anche Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Cesare Bocci.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)