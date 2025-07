RAI 1, RAI RADIO2 * “TIM SUMMER HITS” – 10/07 (21.30): «L’ULTIMA PUNTATA DEL TOUR MUSICALE ESTIVO VA IN ONDA CON I GRANDI PROTAGONISTI DELLA MUSICA ITALIANA, IL BRAND TIM CONFERMA LA SPONSORIZZAZIONE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.36 - giovedì 10 luglio 2025

Il viaggio musicale che ha dato il via all’estate arriva al suo epilogo, pronto a lasciare ancora una volta un segno indelebile insieme ai grandi protagonisti della musica italiana e alle hit che faranno da colonna sonora alla bella stagione.

Venerdì 11 luglio, su Rai 1, alle 21.30 va in onda Tim Summer Hits Best Of presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste esclusive e i contenuti dal backstage di Carolina Di Domenico e disponibile anche su RaiPlay.

Protagonisti di quest’ultimo appuntamento musicale: Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Boomdabash e Loredana Bertè, Bresh, Chiamamifaro, Chiara Galiazzo, Coez, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Emis Killa, Eugenio in Via di Gioia, Fedez e Clara, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Ghali, Gigi D’Alessio, Jacopo Sol | Lda, Luchè, Michele Bravi e Mida, Negramaro, Noemi, Olly, Petit, Riki e Lorella Cuccarini, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Tananai, The Kolors, Vale Lp e Lil Jolie, Venerus.

Firmato da Direzione Intrattenimento Prime Time, TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv, in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi.

Per il quarto anno consecutivo, TIM è title sponsor di TIM Summer Hits. Un progetto che prenderà forma in un racconto crossmediale abbracciando TV, radio, digital e spazi urbani. TIM sarà presente nell’anteprima televisiva e nelle citazioni di palco, passando per una forte attivazione sui social con contenuti curati dal TIM AI Data Lab e dedicati al ruolo dei big data e dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’intrattenimento. Inoltre, sono previste attività in store TIM, iniziative in piazza e pre-show live in collaborazione con Rai Radio2, pensati per avvicinare il pubblico agli artisti e creare momenti di connessione autentica.

