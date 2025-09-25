Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 1 * “PORTA A PORTA” – 25/09 : «REPORTAGE SU BABY GANG A NAPOLI, MILANO E PADOVA CON TROUPE AGGREDITA NELLA CITTÀ VENETA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.10 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Questa sera “Porta a Porta”, in seconda serata su Rai 1, propone un reportage sul preoccupante fenomeno delle baby gang con servizi realizzati a Napoli, Milano e Padova.

Durante le riprese nella città veneta, la troupe di Porta a Porta e la giornalista Chiara Giannini sono state aggredite da alcuni ragazzi che hanno lanciato una pietra – colpendo la cronista – e delle bottiglie. Un episodio grave che conferma la rilevanza di un lavoro giornalistico volto a raccontare le difficoltà delle periferie e la crescita di bande minorili che preoccupano famiglie e comunità locali.

In studio con Bruno Vespa interverranno Simonetta Matone, Riccardo Magi, Concita Borrelli e Daniele Piervincenzi; in collegamento Paola Brunese, Andrea Galli e Claudio Mencacci.

La seconda parte della puntata sarà dedicata all’attualità politica interna e internazionale, con la presenza in studio di Lucio Malan, Stefano Patuanelli, Fiamma Nirenstein, Claudio Cerasa e Giulia Merlo.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.