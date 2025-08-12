Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 1 * “POLY” – 13/08 (21.30) : «LA COMMEDIA PARLA DELL’AMICIZIA TRA UNA BAMBINA E UN PONY MALTRATTATO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.36 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Una delicata commedia francese accende la serata di Rai 1: mercoledì 13 agosto, alle 21.30, in prima visione “Poly” di Nicolas Vanier.

Cécile ha dieci anni e con la madre si trasferisce nel Sud della Francia, dove stenta a farsi nuovi amici.

Un circo equestre si ferma nel loro paese e la bambina scopre che Poly, un pony, viene maltrattato.

Cécile libera il cavallino e scappano insieme, inseguiti dal direttore del circo: sarà un viaggio ricco di scoperte e la nascita di un legame indissolubile fra la ragazzina e il pony.

Da un romanzo di successo di Cécile Aubry (l’autrice di “Belle e Sebastien”), un ambizioso e riuscito adattamento: irresistibile la piccola protagonista, Elisa de Lambert.

Nel cast anche François Cluzet e Julie Gayet.

