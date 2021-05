RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST “ * PUNTATA DEL 29 MAGGIO 2021, « VISITA AL MUSEO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Passaggio a Nord-Ovest – Questi gli argomenti di puntata: – Alberto Angela ci guiderà nel museo di Antropologia Criminale dell’Università di Torino, per conoscere uno degli scienziati più discussi dell’800, che cercò di dare fondamento scientifico al comportamento criminale: Cesare Lombroso. – Ripercorreremo le esplorazioni della Terra del Fuoco, in Sudamerica, effettuate nella prima met à dell’800 con il brigantino Beagle, imbarcazione diventata leggendaria perché utilizzata da Darwin per le sue ricerche naturalistiche.

– In un’isola vulcanica e selvaggia, un uomo come tanti, Asep Lebak, con il suo cavallo bianco, sfida la giungla per percorrere le strade dei villaggi più remoti e consegnare in dono vecchi libri recuperati ai bambini e agli adulti. Un programma di Alberto Angela con la collaborazione di Gianpaolo Tessarolo, Emilio Quinto A cura di Maria Alessandra Canonico Produttore esecutivo Emanuela Capo Regia di Gianpaolo Tessarolo..

