RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST “ * « LA STATUA CHIAMATA “PUGILE IN RIPOSO” / I PESCATORI DI PERLE DELLA REGIONE AUSTRALIANA DI KIMBERLY »

9.09 - sabato 5 marzo 2022

Un vero gioiello dell’arte antica: è la statua chiamata “Pugile in riposo”, oggi conservata al museo Nazionale Romano, a Palazzo Massimo a Roma. Un’opera raccontata da Alberto Angela nel nuovo appuntamento con “Passaggio e nord ovest”, in onda sabato 5 marzo alle 11.20 su Rai 1. Capolavoro dell’arte greca del I° secolo A.C., adornava probabilmente le terme di Costantino, e per livello artistico e importanza, è paragonabile ai celebri bronzi di Riace.

Obiettivo, inoltre, sulla storia più antica dell’Australia, che è anche una delle storie più remote dell’umanità. È ormai accertato che qui l’Homo Sapiens sia giunto forse già 70.000 anni fa, e il cosiddetto Uomo di Mungo, risalente a 40.000 anni fa, è il primo Sapiens trovato al di fuori dell’Africa. Gli aborigeni, suoi discendenti, sono oggi considerati a pieno titolo il più antico popolo della Terra.

Il viaggio di Alberto Angela termina nei Mari del Sud, seguendo i pescatori di perle della regione australiana di Kimberly nella loro caccia giornaliera. Celate all’interno dell’ostrica e recuperate, a rischio della vita, dai pescatori, le perle sono il più grande tesoro sommerso. I segreti di questa pratica antica si svelano sullo sfondo di un paesaggio unico.