RAI 1 * “PASSAGGIO A NORD OVEST” – 25/07 (15.00) : «LE MOSCHEE DALL’EGITTO ALLA PERSIA / LA DOMUS TIBERIANA E I SUOI AFFRESCHI NERONIANI, VIAGGIO NELL’ARCHITETTURA ISLAMICA E ROMANA ANTICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Fin dalla sua nascita nel VII secolo d.C., la diffusione dell’Islam è accompagnata dall’edificazione di numerose moschee.

Questi edifici sacri, sono volti ad esaltare la magnificenza di Allah, ma soprattutto del sovrano che ne fa commissionare la costruzione: “Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, nella puntata di sabato 19 luglio alle 15.00 su Rai 1, racconta – dall’Egitto alla Persia, dalla Spagna all’India – le bellezze dell’architettura musulmana e della magnificenza delle moschee decorate con mosaici e vetrate multicolori e arricchite con i passi del Corano.

Il primo edificio musulmano ad essere stato costruito è la Cupola della Roccia, nella quale sarebbe racchiusa la pietra su cui Abramo avrebbe offerto in sacrificio suo figlio.

Alberto Angela porterà poi il pubblico a Roma, per visitare un ambiente poco noto della Domus Tiberiana, recentemente riaperta: un bagno realizzato in epoca neroniana decorato da bellissimi affreschi.

La Domus Tiberiana, tra ampliamenti e ristrutturazioni nel tempo ha raggiungere un’estensione di circa 4 ettari: oltre alla parte residenziale, comprendeva vaste aree a giardino, luoghi di culto, ambienti destinati alla guardia pretoriana a tutela dell’Imperatore, nonché un vero e proprio quartiere di servizi affacciato verso il Foro Romano.

Si visita, poi, la diga di Serre-Ponçon, nelle Alpi francesi, un vero capolavoro di ingegneria, costruita tra il 1955 e il 1960 per attutire l’impatto delle piene del fiume Durance, che grazie anche alla bellezza del lago artificiale con i suoi 91 chilometri di costa, è diventata una vera attrazione naturalistica e turistica.

E ancora, gufi e civette sono uccelli rapaci straordinari, ma sempre più rari in natura a causa dell’attività umana e dell’agricoltura intensiva.

Scomparsi già in moltissime regioni europee, vivono ancora in Germania, in particolare nel parco nazionale dell’Eifel: qui un gruppo di appassionati, ha fondato un’associazione per la difesa e la protezione di questi uccelli, e si prodiga ogni giorno perché la loro popolazione cresca e proliferi, possibilmente in tutto il mondo.

La rubrica “Passaggio alla Mostra” visiterà, infine, l’esposizione alla Cineteca di Milano “La Pop Art animata di Bruno Bozzetto”, dedicata al più importante animatore italiano.

Una mostra ricchissima di materiali, spunti, sorprese e curiosità che conquisteranno i più piccoli e riaccenderanno la memoria dei più grandi: 70 rarissimi rodovetri esposti, diversi i manifesti e la possibilità di guardare per intero i 60 cortometraggi, in “mini cinema” allestiti nel percorso, oltre a una rassegna dei grandi film di animazione di ieri e di oggi, insieme ai lungometraggi realizzati dallo stesso Bozzetto.

