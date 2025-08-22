RAI 1 * “PASSAGGIO A NORD OVEST” – 23/08 (15.00) : «LA MISSIONE MARS 2020 E IL ROVER PERSEVERANCE / I SEGRETI DELL’OPERA GARNIER, TRACCE DI VITA SU MARTE E I MISTERI DELL’ISOLA DI PASQUA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.02 - venerdì 22 agosto 2025

“Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche questa settimana, sabato 23 agosto alle 15.00 su Rai1, in esplorazione tra le bellezze del nostro Paese e racconterà incredibili storie, di popoli e luoghi, grazie a filmati realizzati in giro per il mondo.

Si seguirà il lancio e l’evolversi della missione spaziale Mars 2020, ma soprattutto del suo rover Perseverance, inviato su Marte grazie al lavoro congiunto della NASA e di agenzie spaziali europee tra cui quella francese, che ne ha elaborato strumentazioni come la sofisticata SuperCam.

L’obiettivo è quello di individuare sulla sua superficie eventuali tracce di vita, passata o presente, al fine di preparare le future missioni con equipaggio dirette verso il pianeta rosso.

L’Opera Garnier di Parigi è considerato uno dei capolavori architettonici del suo tempo.

La sua costruzione, avvenuta tra il 1861 e il 1875 grazie al progetto di Charles Garnier che diede il suo nome al palazzo, è stata fortemente voluta da Napoleone III, dopo un attentato.

Questa tragedia spinse l’allora Imperatore, che si era salvato insieme a sua moglie dall’attacco, a desiderare la costruzione di un nuovo edificio che rispettasse gli standard di sicurezza.

Alberto Angela guiderà gli spettatori attraverso i segreti dell’Isola di Pasqua, conosciuta anche come “Rapa Nui”.

Questa isola, immersa nel Pacifico, è ancora oggi avvolta nel mistero, con i suoi enigmatici busti monolitici, alti anche fino a 23 metri: i Moai.

Si seguirà la ricostruzione di una pagina poco conosciuta e sorprendente dell’Alto Medioevo, legata alle conquiste dei Vichinghi in Irlanda e soprattutto alla fondazione del regno di Dublino, incentrata sulla dinastia di Re Ivarr.

Gli studi archeologici e l’analisi delle fonti permettono di ricostruire quest’epoca in parte ancora oscura, soprattutto tra il X e l’XI Secolo, e di arricchire la nostra conoscenza dei vichinghi, non solo razziatori e conquistatori, ma anche mercanti, esploratori e fondatori di città.

Per la rubrica “Passaggio al Museo” con Alberto Angela si andrà nel museo più famoso del mondo, il Louvre di Parigi.

Scopriremo i segreti del quadro più celebre conservato nelle sue sale: la Gioconda di Leonardo da Vinci conosciuta anche come Monna Lisa.

La Gioconda è il dipinto più noto realizzato da Leonardo e a renderla così famosa sono il fascino e il mistero che aleggiano intorno a questo capolavoro come anche l’espressione della donna ritratta della quale peraltro ancora non si conosce l’identità.

Di certo sono stati versati fiumi d’inchiostro al riguardo e ancora oggi resta tra le opere più visitate al mondo.

